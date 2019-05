Abel Ferreira continua no comando técnico do Sp. Braga

Está confirmado! Abel Ferreira vai continuar no comando técnico do Sp. Braga, ele que tem contrato válido até 2021. A decisão surgiu esta sexta-feira, durante a reunião decisiva entre o treinador, de 40 anos, e o presidente António Salvador.Conforme o comunicado emitido há instantes pela SAD, a reunião desta sexta-feira contou com a presença da administração liderada por António Salvador, do depertamento de futebol e, claro, da equipa técnica de Abel Ferreira."Face à sintonia manifestada pelo treinador relativamente à avaliação dos aspetos menos conseguidos e aos objetivos traçados para o futuro, e considerando igualmente o trajeto comum de mais de quatro anos e o balanço globalmente positivo do percurso na equipa principal, a Administração informa que, independentemente das especulações infundadas e das pressões exercidas, a aposta na liderança técnica é para manter", explica o Sp. Braga, garantindo que a preparação da nova temporada já está em curso "há largas semanas"."Não obstante as especulações e as pressões verificadas ao longo das últimas semanas, a Administração do SC Braga entendeu que a análise da temporada finda merecia uma reflexão alargada, detalhando com abrangência as incidências da época, e em particular da sua etapa final, e lançando as bases para o futuro com noções claras dos objetivos que se pretendem atingir e do caminho que deve ser percorrido no encalço dos mesmos.Permitindo que todos os responsáveis fizessem a sua reflexão, a Administração agendou para esta sexta-feira uma reunião com o treinador Abel Ferreira e todo o Departamento de Futebol, tendo exprimido a sua análise crítica da época 2018/19 e traçado compromissos que deseja ver cumpridos na próxima temporada e que vão muito para além dos resultados desportivos, envolvendo também aspetos estratégicos definidos pela SAD e que são fundamentais para o êxito do SC Braga.Face à sintonia manifestada pelo Treinador relativamente à avaliação dos aspectos menos conseguidos e aos objetivos traçados para o futuro, e considerando igualmente o trajeto comum de mais de quatro anos e o balanço globalmente positivo do percurso na equipa principal, a Administração informa que, independentemente das especulações infundadas e das pressões exercidas, a aposta na liderança técnica é para manter.De resto, essa conclusão dá seguimento à preparação da época 2019/20, que vem sendo feita em conjunto com o Treinador há já largas semanas."