Abel Ferreira: «Devia uniformizar-se a data de fecho do mercado de transferências»

A boa época do Sp. Braga, que vale o terceiro lugar do campeonato ao cabo da décima jornada, veio confirmar a rota de crescimento do clube e colocou, por consequência, os holofotes do mercado sobre os ativos do plantel.Convidado a participar no 4º painel do World Scouting Congress, Abel Ferreira a questão da janela de transferências e defendeu que esta devia fechar "em julho", ainda "antes do primeiro jogo oficial da época", de modo a que a temporada não seja preparada "em cima de um clima de incerteza"."Para mim, enquanto treinador, não e fácil chegar à fase inicial da época, onde queres que toda a gente esteja com a cabeça no espírito coletivo de entrar em competição, tendo de ter os 22 ou 24 atletas comprometidos com o mesmo objetivo, isso não acontece. O que mexe com o dinheiro é haver mudança, é haver movimento. Eu também fui jogador. Estar a 2 dias de um jogo decisivo e ter os empresários a dizer que há proposta de 3/4/5 milhões mexe e cria incerteza", referiu, comentando, de seguida, o caso de Dyego Souza, que foi apontado ao Sporting no mercado transato."Eu não queria entrar muito nos pormenores, mas quando isso acontece tem de existir, sobretudo, uma conversa de homem para homem, para eles perceberem que tem de existir compromisso. Reitero que é possível uniformizar a data de fecho do mercado antes do primeiro jogo oficial e, para mim, as datas que seriam indicadas são o mercado de janeiro e o mercado de julho. E a partir dai fechava. Quem está, está, quem saiu, saiu", acrescentou.De acordo com o técnico arsenalista, o mercado português "vende o produto muito caro, mas valoriza pouco os protagonistas"."O Sp. Braga hoje em dia tem muitas dificuldade em ir a um clube nacional comprar um jogador. O que esses clubes pedem por ele e o que pagam na verdade é diferente. Não posso pedir 3 milhões por um jogador quando pago bruto 200 mil euros. Na minha opinião devemos valorizar ainda mais e não valorizar porque vendemos caro, mas sim porque devemos pagar a quem são os verdadeiros protagonistas", frisou.