Abel Ferreira diz que Sp. Braga só pensa em ganhar em Guimarães

O treinador Abel Ferreira disse esta quinta-feira que o Sp. Braga vai a Guimarães defrontar o Vitória, na sexta-feira, na oitava jornada da Liga NOS, para ganhar e manter a liderança, a par do Benfica."Não podemos alterar comportamentos, independentemente dos adversários. Este é um jogo de emoções, mas não controlamos o que os outros pensam, apenas as nossas tarefas individuais e coletivas e o nosso plano de jogo", disse o técnico, em conferência de imprensa.O Sp. Braga é um dos líderes do campeonato, em igualdade com o Benfica (ambos com 17 pontos), e, para Abel Ferreira, o "objetivo é sempre o mesmo, seja em que campo for e contra quem for": "Lutar do primeiro ao último segundo para vencer".Abel Ferreira jogou nos dois clubes e, reconhecendo a rivalidade existente, entende que o sentimento em relação a estes jogos "é semelhante" nos dois lados, tendo ainda frisado a importância de os jogadores terem que "ajustar a ansiedade, por forma a executar bem e serem competitivos" e a equipa "ser agressiva, no bom sentido, com paixão".Na época passada, o Sp. Braga foi ao estádio D. Afonso Henriques golear o V. Guimarães por 5-0, mas o treinador considerou que "cada jogo é único e irrepetível"."Vão estar duas equipas com o mesmo desejo de ganhar, vai ser um jogo quente, para homens de cabeça fria, e queremos canalizar toda a energia, os assobios e provocações que possam surgir para o nosso plano de jogo", disse.Abel Ferreira desvalorizou ainda a questão do favoritismo: "Isso é teoria, eu gosto é da prática e passar das palavras aos atos"."O Vitória de Guimarães mudou muito, de treinador, jogadores. Contratou muito e bem e é seguramente uma das melhores equipas do futebol português. Está num processo de transformação, tem um treinador com uma ideia muito clara, tem uma identidade e tem vindo a crescer", analisou.O técnico deixou ainda expresso o desejo que o encontro decorra sem incidentes fora do campo, pedindo aos adeptos arsenalistas que "sejam fiéis aos valores do Sporting de Braga"."Acredito que, no futebol, há coisas que nos unem mais do que nos separam. A rivalidade é bonita, é preciso saber respeitá-la, cada um puxando pela sua equipa, prestando um serviço não só ao futebol, como dando um exemplo de comportamentos de cidadania", disse.O Sp. Braga e o V. Guimarães, sétimo classificado, com 10 pontos, defrontam-se às 21:15 horas de sexta-feira, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.