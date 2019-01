Abel Ferreira e eventual ida para a Luz: «Eu e os meus jogadores temos uma missão a cumprir»

Abel Ferreira congratulou-se com aesta noite diante do Boavista e lembrou que há um ano a sua equipa não perde em casa. O técnico quer esquecer a derrota na Luz - "foi atípico mas serviu para aprendermos" - e descartou a possibilidade de assumir o comando do Benfica."Foi o jogo mais difícil em casa, temos de o reconhecer, mas fizemos melhor que na época passada contra esta mesma equipa. Dou os parabéns ao Boavista, acredito que a jogar assim se chegue aos lugares cimeiros. Agora para os meus rapazes: mais uma vitória, há um ano que não perdemos aqui. A pressão de ganhar é a melhor que pode existir e esta é a resposta dos campeões. Hoje foi preciso sofrer, defender e fazer golos. Conseguimos. O futebol é isto. Estou muito contente não propriamente pelo desempenho, que não foi o melhor, mas pelo empenho, que esteve todo lá. Uma vitória difícil, mas são mais 3 pontos. Estamos onde queremos estar. Vamos dar luta e precisamos de ajuda de todos para sermos melhores.""Até quando se cai é preciso saber cair e nem quando se perde, se perde tudo. Nos últimos 8 jogos sofremos apenas num. Foi atípico, mas serviu para aprendermos. Aprendemos com os jogos que perdemos, com os que ganhamos e com os que empatamos. Hoje foi um grande desafio, frente a um grande adversário que condicionou bem a nossa fase de construção. Parece que é fácil mas não jogamos sozinho. Cada vez mais os nossos adversários nos conhecem e temos de utilizar todas as armas e estratégias. Quando for para fazer golo em ataque construído, fazemos, em transição também e de bola parada também. A nossa equipa faz golos em todos os momentos. Hoje foi numa bola parada. É verdade que o resultado foi melhor que a exibição, mas foi também porque o Boavista esteve muito bem. A jogar assim vem por aí acima."Sei o que quero para mim e para os meus jogadores. Já lhes disse que temos missão a cumprir. Vamos cumpri-la. Não sei quando, mas vamos."