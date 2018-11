Abel Ferreira: «É mais um teste à nossa atitude competitiva»

Abel Ferreira deixou este sábado elogios ao Praiense, equipa do terceiro escalão do futebol português que o Sporting de Braga recebe no domingo, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, e apelou à atitude competitiva da equipa."Já tinha dito que há bons treinadores e jogadores nestas divisões inferiores e (na eliminatória anterior) confirmou-se isso. tivemos muitas dificuldades para ultrapassar o Felgueiras [1-0] e este jogo é igual", anteviu o treinador, em conferência de imprensa.O técnico dos arsenalistas lembrou que o Praiense "é líder da série D" do Campeonato de Portugal, "é uma equipa muito bem organizada, que defende muito bem, a que tem menos golos sofridos", além de "um treinador muito experiente", Agatão."Teremos pela frente um grande obstáculo, uma equipa que, apesar de ser uma divisão inferior, tem identidade no seu jogo e esperam-nos dificuldades. É mais um teste à nossa atitude competitiva, ao respeito pelo adversário, pelo espetáculo e por nós próprios", disse.Abel Ferreira quer a "mesma atitude e compromisso" que tem "sido a imagem de marca" do Sporting de Braga.O treinador desvalorizou ainda a primeira derrota da temporada, averbada no último jogo, diante do FC Porto, na 10.ª jornada da Liga NOS (1-0)."Somos uma equipa de caráter, de princípios e valores, que tem uma identidade. Não vamos vencer sempre, mas vamos lutar sempre para vencer. As pedras vão aparecer sempre pelo caminho e temos de as tirar. Não jogámos sozinhos, os adversários têm qualidade e muitos recursos", frisou.O técnico confirmou que Dyego Sousa e Pablo vão ficar de fora devido a problemas físicos e não quis abordar a titularidade de Ailton, que não será uma realidade, já que o lateral esquerdo que veio do Estoril ficou novamente fora dos eleitos."Não estou aqui para pensar em jogadores individualmente, os critérios de escolha estão muito bem definidos para todos desde o início e é nos treinos que eles têm que agarrar as oportunidades e ser consistentes a todo o momento", afirmou.Sporting de Braga, terceiro classificado da Liga NOS, e Praiense, líder da série D do Campeonato de Portugal, defrontam-se às 19:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.