Abel Ferreira é o treinador do ano na Gala Legião de Ouro

Abel Ferreira foi distinguido com o prémio de Treinador do Ano na Gala Legião de Ouro, realizada na noite desta segunda-feira, em Braga. A cerimónia marcou o final das comemorações do 98º aniversário do clube, na qual também foram distinguidos Marcelo Goiano, Tiago Sá e Trincão.Trincão, refira-se, recebeu o prémio de Guerreiro de Ouro e Mérito ao lado de David Carmo Moura, já que o trio sagrou-se campeão europeu pela Seleção Nacional sub-19, no verão de 2018.Ponto comum nas declarações de todos os participantes foi a ambição de vencer a Allianz Cup. A final four realiza-se durante esta semana, precisamente em casa dos minhotos, o Estádio Municipal de Braga. A equipa de Abel entra em cena esta quarta-feira à noite, diante do Sporting.Eis a lista completa de premiados na Gala Legião de Ouro:– João Malheiro (basquetebol)– Alexandre Cunha (kickboxing)– Tiago Sá (futebol)– Berna (futebol)– André Viana– SC Braga Seguros Powered by Sabseg– Setenta– Conceição Silva– Manuel Teixeira– Vanessa Marques (futebol feminino)– Marcelo Goiano (futebol)– Abel Ferreira (futebol)– Trincão, David Carmo e Moura (futebol)– António Cunha