Abel Ferreira: «Estar no quarto lugar sabe a pouco»

Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, considera que a sua equipa esteve precipitada no momento de atacar na derrota em casa do Marítimo ( 1-0 )."Entrámos muito bem no jogo, em cima do nosso adversário. Mesmo antes da expulsão, já tínhamos criado oportunidades para chegar ao intervalo com um golo [de vantagem]. A verdade é que, quando fazemos a reflexão no final, não é a quantidade de vezes que crias oportunidades, mas sim a quantidade de vezes que consegues meter a bola dentro da baliza do teu adversário e o jogo resume-se a isso", começou por dizer o técnico minhoto."Somos uma equipa que, por norma, faz sempre golos. No último terço, faltou-nos mais definição e não sermos tão precipitados. Agora, também não podemos esquecer que o nosso adversário se fechou e teve a 'estrelinha' da sorte, ao fazer golo numa das duas vezes que foi à nossa baliza na segunda parte. Sou o responsável máximo desta equipa. A ideia de jogo é minha, sou eu que faço as substituições. Não ganhámos e o responsável sou eu", continuou.Com este desaire, o Sp. Braga perdeu a hipótese de terminar no pódio e Abel admite a frustração: "Tendo em conta a nossa expectativa criada, a lutar pelos primeiros lugares até sete jornadas do fim e a lutar pelo terceiro lugar até três jornadas do fim, chegar a esta fase e estar no quarto lugar, é lógico que nos sabe a pouco. É um objetivo mínimo e obrigatório da nossa equipa. Não estamos satisfeitos logicamente, pelo que produzimos ao longo da época. Faltou-nos consistência nesta fase final."