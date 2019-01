Abel Ferreira: «Fizemos o normal»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, falou de um triunfo justo diante do Marítimo, dizendo mesmo que o resultado até podia ser mais dilatado."Foi uma vitória justa da melhor equipa, mas podíamos ter feito mais golos. Entrámos fortes, dinâmicos e consistentes, através da nossa circulação de bola e um forte ataque posicional. O adversário vinha à procura de pontos, fizemos o normal, um jogo muito forte, coletivo, com uma organização fantástica. Fizemos um golo de bola parada que treinámos ontem (terça-feira) e saiu exatamente igual."Tem sido o nosso trabalho. Se repararem nas cinco equipas que vão na frente, há políticas completamente diferentes. Queremos ter menos jogadores emprestados, temos o Palhinha, mas por dois anos, e um lateral com opção de compra (Ailton), essa é a grande diferença para os outros. O clube fez um investimento brutal na formação e, dentro de quatro, cinco anos vamos ter mais jogadores a entrar. Temos de ganhar e valorizar jogadores porque, para o clube continuar a crescer, é importante vender. Não é só ser campeão, o meu trabalho também é esse e isso também é ser campeão.""São as quatro melhores equipas que estão lá. Nos últimos sete jogos, esta equipa só sofreu golos num (Benfica). Os cães ladram e a caravana passa. Temos que continuar a ser fiéis no que acreditámos, todos".