Abel Ferreira: «Futebol é mágico pela incerteza do resultado e não jogamos sozinhos»

Abel Ferreira mostrou-se satisfeito pela exibição do Sp. Braga frente ao V. Setúbal, que levou a um. O treinador salienta que a equipa criou várias oportunidades para marcar, explicando ainda o motivo da sua expulsão."Foi um jogo extremamente difícil, mas uma vitória inteiramente justa.Criámos as oportunidades suficientes, num jogo muito bem conseguido, em que a equipa trabalhou muito.O futebol é mágico por essa incerteza (do resultado) e não jogamos sozinhos. O Braga não joga contra ninguém, respeita muito os adversários e sabe lidar a cada momento do jogo com o que ele está a pedir.Entrámos muito fortes no jogo. A ideia era marcar cedo, o que conseguimos, mas o Vitória marcou logo a seguir, num lance que é precedido de uma infelicidade de um jogador nosso. Este era um jogo de dinâmica e paciência: vejam as oportunidades que o Vitória concede aos adversários e vejam quantas nós criámos.Fizemos o jogo certo. Depois, tivemos que meter o Palhinha para o jogo direto do adversário, tivemos que nos defender e saber defender também é jogar bem.(São jogos como este que fazem um candidato ao título?) São jogos como estes que nos permitem crescer e melhorar. Cada adversário cria constrangimentos diferentes. Digo aos nossos jogadores que acreditem no nosso trabalho e no que fazemos. Dá-nos muito trabalho fazer o plano de jogo para esmiuçar ao pormenor os adversários.(Sobre nova expulsão) Sou de carne e osso, como vocês, erro e acerto como vocês. Não era falta, o Wilson Eduardo roubou a bola e a única coisa que fiz foi dar um murro no vidro do banco, tudo o que não seja isto é falso, e por isso fui expulso", disse.