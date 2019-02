Abel Ferreira: «Ganhar de forma consistente desgasta muito»

Abel Ferreira fez este sábado a antevisão ao duelo entre o Sporting e o Sp. Braga, a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS. O técnico dos arsenalistas elogia a regularidade da sua equipa, quer os jogadores focados no triunfo em Alvalade e rejeita que este duelo sirva para vingar a derrota na Allianz Cup."Preparamos os jogos em quatro dimensões: técnica, tática, física e mental. O que posso dizer é que estamos preparados para mais um desafio, contra um adversário com potencial e jogadores fantásticos, contra a primeira equipa a ganhar um título. Sabemos que a seguir a um resultado menos positivo as equipas querem reagir. Nós temos mantido a mesma bitola, quando as coisas não nos correm bem temos de nos levantar e quando estão a correr bem temos de continuar focados, ser cada vez mais e melhores, mais exigentes, porque ao contrário do que alguns pensam ganhar de forma consistente desgasta muito. Estamos preparados e espero que seja um grande espetáculo.""Temos sido uma equipa muito regular e quem quer ser melhor tem de ser regular. Temos feito pontos contra equipas grandes e contra as de dimensões inferiores. O campeonato é feito de regularidade e não só contra as equipas grandes. Temos de estar motivados sempre, intrinsecamente. Podemos alterar o plano estratégico, mas o plano mental é trabalhado diariamente. O objetivo é desafiar os limites, ser melhor a cada dia. Esse é o segredo desta equipa. Seja onde for, respeitando os adversários, jogar para vencer.""Quero é dar o melhor de mim, não sou de vinganças. Vou é respeitar o adversário, ser eticamente correto, embora saiba que é difícil agradar a todos, mas quero valorizar o espetáculo, o clube e jogar para vencer."