Abel Ferreira: «Gostamos da pressão de nos porem ao nível dos outros 'grandes»

Abel Ferreira disse esta terça-feira esperar um Marítimo a querer inverter a crise que atravessa, no jogo de quarta-feira, da 15.ª jornada da Liga, mas garantiu um Sp. Braga a lutar sempre pela vitória.

Os insulares, que já mudaram de treinador no decurso da época, sendo agora orientados por Petit, não ganham há 15 jogos, em partidas de todas as competições, e estão na cauda da tabela.

O técnico dos minhotos prometeu um Sporting de Braga com a sua "imagem de marca: uma equipa competitiva, que sabe muito bem o que faz a cada momento e que espera um jogo de grande dificuldade porque o Marítimo quer dar uma resposta ao que têm sido resultados menos positivos".

Antevendo um Marítimo a apostar nas "transições ofensivas e nas bolas paradas", Abel Ferreira quer o Sporting de Braga a "fazer bem as coisas simples".

"Temos de estar focados no que controlamos, no nosso plano de jogo. Jogamos em casa, e, do primeiro ao último segundo, o único objetivo é jogar para vencer", disse.

Janeiro vai trazer muitos jogos para o Braga, entre Taça de Portugal, Allianz Cup e campeonato e o técnico mostrou satisfação por a equipa estar "nas decisões".

"O pico de forma é semana a semana, jogo a jogo, treino a treino. Preparamos os microciclos pensando no jogo seguinte. Estamos nas decisões, queria eu que essa densidade fosse ainda maior porque falta aqui uma competição [Liga Europa]", disse.

Em relação à fase final da Taça da Liga, que vai disputar em Braga dentro de três semanas com FC Porto, Benfica e Sporting disse ser "fruto do trabalho de toda a gente".

"Sinto-me contente por nos porem ao nível dos outros 'grandes', gostamos dessa pressão", disse.

Com o período de transferências aberto, Abel Ferreira voltou a afirmar querer manter o mesmo plantel.

"Não gosto do 'mercado' de janeiro, porque, se a época for bem planeada no princípio, não há necessidade de fazer reajustes", ainda que tenha lembrado os casos dos empréstimos de jogadores como Luther Singh, Rosic ou Loum.

O campeão europeu sub-19 Trincão estreou-se na equipa principal há poucos dias em Setúbal, na goleada por 4-0 que carimbou o acesso à 'final four' da Taça da Liga, mas Abel Ferreira "joga quem der respostas".

"Foi o Xeca, o Jordão, o Neto, o Tiago Sá, o Xadas. O Trincão faz parte disso. Como todos os outros, se responderem, têm direito a essas oportunidades. Não me interessa a idade, se é juvenil, se tem 30, 40 ou 15 anos, joga se merece, se não, jogam outros", disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 30 pontos, e Marítimo, 15.º, com 11, defrontam-se a partir das 18 horas de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.