Abel Ferreira: «Já tentámos de tudo contra os grandes»

Abel Ferreira lamentou na Sport TV a derrota diante do FC Porto e disse que o resultado foi demasiado pesado, admitindo que a eliminatória ficou muito complicada."A este nível os erros pagam-se caro, não podes dar nada ao adversário. Deveríamos ter feito golos, criámos para isso. O resultado é demasiado pesado, sem tirar mérito ao FC Porto. Logicamente temos de ser realistas, o 3-0 dificulta-nos muito mais a tarefa perante este adversário. Vamos recuperar os jogadores porque o mais importante é o próximo jogo, frente ao Rio Ave.""Já não é o primeiro jogo contra os grandes, já tentámos de tudo, jogar de igual para igual, blocos médios, mudar de sistema, mas a verdade é que nos pormenores… Hoje reconhecemos que o adversário foi melhor. Não fizemos golos e no último segundo foi demasiado castigador para o que fizemos.""Não é um momento bom, o pior da época. Mas contextualizar contra quem são as derrotas: Sporting, este tipo de equipas dão um clique e reagem; FC Porto campeão em título; e aquela com o Belenenses que não estava nos nossos planos. A este nível não podemos cometer estes erros. A camisola do Sp. Braga não pode pesar, temos de fazer mais e melhor. Há pequenos pormenores que fazem a diferença. Na hora da eficácia, o FC Porto foi bastante mais eficaz do que nós."