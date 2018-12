Abel Ferreira: «Nada fazia prever que isto acontecesse»

Abel Ferreira analisou a pesada derrota deste domingo na Luz diante do Benfica sublinhando a eficácia das águias e admitindo que a sua equipa cometeu erros, principalmente no primeiro tempo."Primeiro dar os parabéns ao adversário porque foi melhor. Segundo, dizer que foi um jogo atípico mas o futebol é isto. Estamos a perder 1-0 e temos o 1-1 nos pés do Horta. O adversário foi altamente eficaz. Na segunda parte foi extremamente eficaz, temos de reconhecer que não fizemos um bom jogo, não adianta dissecar quando a diferença do score é tão grande. Foi uma vitória expressiva e valeu três pontos, o adversário passa à nossa frente. Vamos aprender com este jogo, o que significou, o que podemos aprender e o que vamos fazer da próxima vez. Estes jogos fazem-nos crescer", começou por dizer na BTV.O treinador dos minhotos explicou ainda que o desaire não belisca o que o Sp. Braga tem feito esta temporada: "Mais vale morrer do que perder aquilo em que acreditamos, disse isto aos jogadores. Esse foi o nosso pecado na primeira parte, a luta entre a coragem e o medo, não fomos capazes de desafiar o Benfica em sua casa como já fizermos noutros jogos. Temos de olhar e tirar as ilações, mas isto não põe em causa o que fizemos ate aqui. Nada fazia prever que isto acontecesse, o adversário altamente produtivo e confiante. Mantivemos a nossa identidade mas na primeira parte cometemos erros que não cometemos [normalmente], passes sem pressão, mas o orgulho que sinto nos jogadores é o mesmo que sentia na última vitória que tivemos. Éramos a única equipa com uma derrota, temos duas agora. Vamos fazer as três perguntas mágicas. Foi um jogo com muitos golos, mas o adversário foi altamente eficaz a todos os níveis".