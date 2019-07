Abel Ferreira: «Não foi fácil para ninguém, foi um dia de muitas emoções»

O treinador Abel Ferreira deixou esta segunda-feira uma palavra de "gratidão enorme" ao Sporting de Braga, na despedida do clube minhoto antes de rumar aos gregos do PAOK "Foi tudo muito rápido, tinha dado dois dias de folga e em dois dias tudo se precipitou. Foi um convite irrecusável para todas as partes, [mas] não foi fácil para ninguém, foi um dia de muitas emoções", afirmou às redes sociais do Sporting de Braga.Para o treinador, "a palavra a carimbar é gratidão enorme: por este clube, por estes adeptos, pela estrutura do futebol e em especial pelo presidente [António Salvador] e, acima de tudo, aos nossos jogadores"."Não há bons treinadores sem bons jogadores, foram eles que, juntamente com a nossa ideia de jogo, fizeram de mim um treinador competente, ambicioso, que quer aprender a cada dia que passa", disse.Abel Ferreira, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17.O treinador da equipa B, Rui Santos, vai orientar os próximos treinos até à apresentação do novo técnico.