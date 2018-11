Abel Ferreira: «Não há dinheiro nenhum que me tire do Sp. Braga»

A boa temporada do Sp. Braga colocou Abel Ferreira na ribalta, mas, quando questionado sobre uma possível saída do emblema arsenalista, o técnico foi perentório em dizer que essa é uma opção que não está nos seus planos."Não há dinheiro nenhum que me tire do Sp. Braga. Nenhum. O único que me pode tirar é o presidente e vai ter de me pagar até ao fim", começou por dizer.Sobre o sonho do título, o treinador assumiu que, neste momento, não passa disso, visto não ser "um objetivo assumido"."No meu trabalho quero ser diariamente melhor, exigente. Não é justo que se crie essa pressão porque esse não é nosso objetivo assumido. É sim o nosso sonho, que é legítimo. Se vai acontecer não sei. Objetivo é lutar pelos 4 lugares, como fizemos no último jogo, agora é desafiar-nos a cada momento. Os elogios amolecem. A nós os elogios trazem exigência, foco. Eu não faço milagres, quem os faz é os jogadores por acreditarem na ideia", atirou.