Abel Ferreira: «O segredo de uma boa época está na planificação»

Abel Ferreira integrou o 4º painel do World Scouting Congress, que se encontra a decorrer esta terça-feira, no qual foi questionado sobre as dificuldades colocadas pelo mercado de inverno naquilo que é a estabilidade do plantel.Assumindo que não gosta particularmente dessa janela de transferências, o técnico do Sp. Braga defendeu que o segredo "de uma boa época passa por uma boa planificação", razão pela qual acredita que o referido mercado devia servir apenas para "pequenos ajustes"."O segredo de uma boa época está no início, naquilo que são as escolhas do treinador, do scouting e do presidente. Eu pessoalmente não gosto muito do mercado de janeiro porque entendo que os clubes, sobretudo os portugueses de média dimensão, dificilmente têm recursos para acrescentar qualidade à equipa. Acredito ser difícil em dezembro trazer mais qualidade do que a que existe. E, claro, existem também as questões de dinâmica de grupo. Até o elemento novo se adaptar, até conseguir integrar-se, é um processo complicado. O ano passado tivemos um mercado de janeiro tranquilo, porque a indicação que foi dada aos jogadores foi para darem o melhor aqui porque queríamos manter o mesmo grupo", referiu, frisando, de seguida, que no caso de reajustes, deve existir uma aposta naquilo que é a formação."Uma estrutura como o Sp. Braga tem neste momento 7 elementos da equipa B que fazem parte da principal e tem equipa B e equipa de sub-23. Se acreditamos que o futuro é apostar na formação, criando condições para daqui a 4 anos termos jogadores de referência, temos de o fazer, temos mostrar que acreditamos neles. Olhem o caso do Tiago Sá. Eu antes de olhar para fora tenho de olhar para dentro. Tenho de contratar com critério, não para queimar os jogadores que tenho", apontou.