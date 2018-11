Abel Ferreira promete "desafiar" FC Porto: «Não temos nada a provar»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, quer uma equipa fiel ao seu estilo para o jogo de sábado frente ao FC Porto no Estádio do Dragão (20h)."Muito honestamente não temos nada a provar. Temos de ser melhores e esse foi o desafio a que propusemos a nós próprios: ser melhores do que fomos na época passada e desafiar os melhores. E é isso que vamos fazer amanhã, desafiar o FC Porto, uma grande equipa. O nosso desejo é fazer cumprir o nosso plano de jogo e esperar que sejamos fieis à nossa identidade, o plano e a estratégia de jogo. O nosso objectivo é sempre o mesmo… jogar para vencer", destacou o técnico arsenalista esta sexta-feira em conferência de imprensa.O Sp. Braga e FC Porto chegam a este jogo na liderança partilhada da Liga NOS com 21 pontos e Abel Ferreira destacou a qualidade dos azuis e brancos."Vamos defrontar e desafiar o atual campeão, que está em primeiro no campeonato e na Liga dos Campeões. Tem uma forma de jogar super versátil, cria dificuldades a jogar em profundidade, em largura, bolas paradas… É mais um desafio, um grande desafio e uma grande oportunidade. Aconteça o que acontecer, seremos a mesma equipa, com o mesmo carácter e identidade".O bom início de época tem feito os adeptos arsenalistas sonhar com um possível título nacional, mas o treinador, de 39 anos, prefere colocar água na fervura."Não adianta estar a falar do que os adeptos e os jornalistas falam todos os dias. É muito fácil criar expectativas e colocá-las nas mãos dos outros. Somos muito claros quanto aos nossos objetivos: ficar nos quatro primeiros lugares. Depois vamos ver até onde somos capazes de nos desafiar a nós próprios", sublinhou.