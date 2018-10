Abel Ferreira: «Quem ficar com azia por não jogar pode sair porta fora»

Abel Ferreira ficou satisfeito com a seriedade com que o Sp. Braga abordou o jogo com o Nacional para a Allianz Cup (). O treinador falou ainda de Paulinho, que está a voltar à competição depois de uma lesão mais prolongada, e deixou um recado àqueles que ficarem com "azia" por não jogarem."Entrámos muito fortes no jogo, os jogadores foram sérios desde o primeiro segundo, foram à procura de golos e continuaram a ser contundentes.Fizemos um jogo sério e competente, fizemos bem as coisas simples, foi uma vitória justa perante um adversário que não estaria na máxima força, como no jogo que fez aqui para o campeonato no qual foi a única a marcar-nos dois golos.Agradecemos o facto de pertencer a uma instituição como o Braga, com ambição de fazer mais e melhor, somos exigentes e queremos melhorar individual e coletivamente. O difícil não é ganhar, mas de forma consistente, mas isso desgasta e queremos estar sempre focados.[Reação de Paulinho depois de marcar] Deu para perceber que havia muita tensão dentro dele, mas a confiança ganha-se no treino e não nos jogos. O Paulinho fez uma pré-época absolutamente incrível, infelizmente fez uma entorse grave com o Newcastle e teve que ficar de fora muito tempo, mas os jogadores têm que ajustar as expectativas.Quem ficar com azia [por não jogar] pode sair porta fora, porque não queremos jogadores com azia. Este ano tivemos um grande revés, ficámos fora da Liga Europa, no ano passado cheguei a rodar 10 jogadores, porque confio, mas agora em vez de dois dias, temos quatro para recuperar. A equipa tem estado bem, muito por culpa dos que não jogam, temos sete jogadores da equipa B, temos que reformular a posição de defesas centrais, porque temos a mais, por contingências de lesões", disse.