Abel Ferreira quer Sp. Braga inteligente e organizado para eliminar o Aves

Abel Ferreira disse esta segunda-feira que o Sp. Braga tem de ser inteligente, organizado e jogar de forma coletiva para eliminar o Desportivo das Aves, terça-feira, nos quartos de final da Taça de Portugal."Uma equipa vai falhar, isso é seguro. São jogos a eliminar, definimos objetivos para esta competição e temos vindo passo a passo, o próximo é amanhã [terça-feira] diante do detentor do troféu", disse na antevisão da partida da Vila das Aves.Abel Ferreira deixou elogios ao Desportivo das Aves, último classificado da Liga NOS, uma "equipa bem orientada, por um treinador experiente" (José Mota), e lembrou as dificuldades que criou a Benfica, FC Porto e Sporting, considerando-a "acima de tudo, uma equipa muito competitiva"."Estudámos esses jogos. É uma equipa que pressiona sobretudo o pontapé de saída do adversário, a sua força é em transições. Tem jogadores muito rápidos nos corredores, mas estamos preparados para as diversas nuances durante o jogo, temos de encará-lo de forma inteligente, organizada e coletiva", disse.O treinador confirmou ainda que o guarda-redes Marafona será titular na baliza arsenalista."Para mim, o que é verdade hoje, é verdade amanhã, não tenho duas palavras. Vamos jogar com os jogadores que temos e montar a melhor equipa que nos permita lutar por vencer", garantiu.