Abel Ferreira recua no tempo e lembra quando BdC lhe fechou a porta

Abel Ferreira escreveu um longo texto para o site The coaches’s voice, para o qual já escreveram figuras como Simeone, Espírito Santo ou Del Bosque. Nessa publicação, o treinador do Sp. Braga lembrou o seu passado no Sporting. “Fui promovido à equipa B e terminámos no 6º lugar [2013/14]. Bruno de Carvalho era o presidente. Uma semana após começar a época [2014/15], ele despediu-me. [...] Foi outra porta fechada...”, escreveu.

O técnico do Sp. Braga explicou o quão aliciante é comandar uma equipa com menos recursos, como que remetendo para a realidade dos arsenalistas na 1ª Liga: “Não podemos criar expectativas quando temos 20 milhões de euros e o Benfica 120 [...]. Somos os ‘outsiders’.” Abel assumiu que o jogo que mais o orgulhou foi o duelo com o Hoffenheim, em 2017/18.