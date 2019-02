Abel Ferreira: «Sabíamos que o Aves não ia aguentar a toada»

Abel Ferreira considerou a vitória do Sp. Braga este sábado frente ao Aves justa, sublinhando que durante a semana tinha trabalhado alguns dos lances decisivos da partida."Festejei o segundo golo com os jogadores, porque lhes tinha mostrado esse lance durante a semana. A maior alegria que um treinador pode ter é quando os seus jogadores transformam a ideia na prática, como aconteceu. O mérito do trabalho é dos jogadores, por acreditarem no trabalho", afirmou o técnico.Abel justificou ainda a alteração na equipa que fez ao intervalo: "Tirei o Palhinha porque o nosso adversário defende com muita gente atrás da linha da bola e precisávamos de forçar no último reduto. Sabíamos que o Aves não ia aguentar a toada, como aconteceu, marcámos dois golos, mas podíamos ter feito mais", referiu.