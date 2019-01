Abel Ferreira: «Sporting? Que seja um grande espetáculo e que vença o Sp. Braga»

Abel Ferreira falou aos jornalistas no final da Gala Legião de Ouro, em que recebeu o prémio de Treinador do Ano . O técnico dos arsenalistas já está focado na meia-final da Allianz Cup, frente ao Sporting, esta quarta-feira."Vamos preparar o jogo de uma forma normal, encontrar a melhor estratégia de jogo. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar e o adversário também. Espero que seja um grande espetáculo e que no fim vença o Sp. Braga", afirmou, relativizando o triunfo dos minhotos frente aos leões no duelo do campeonato, na Pedreira. "Atualmente o adversário tem uma forma de jogar diferente e um treinador diferente. Já treinámos hoje, amanhã voltaremos a treinar e estaremos preparados para o grande desafio", frisou."Estamos focados no que é o mais importante, o próximo jogo, contra o Sporting. A meta é passa à final", assumiu Abel, que espera sentir o apoio dos adeptos bracarenses."Estamos em nossa casa e queremos sentir o apoio dos adeptos", disse, comentando ainda a falta de apoio e a realidade do estádio. "Tem a ver com a região, a cidade em si, o número de habitantes... Tem sido uma luta do presidente, que não vem de hoje. Esse tem de ser um dos caminhos por onde crescer. Temos um estádio muito bonito, mas nesta altura e sabendo que o futebol é um jogo de inverno, é altamente desconfortável. É um fator negativo contra nós", referiu.