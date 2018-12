Abel Ferreira: «V. Setúbal será um grande desafio e obstáculo para nós»

Abel Ferreira disse esta segunda-feira que o Sporting de Braga tem o objetivo de chegar aos quartos de final da Taça de Portugal, advertindo que o Vitória de Setúbal, adversário de terça-feira, é "um grande obstáculo".Bracarenses e sadinos defrontaram-se há pouco mais de um mês para o campeonato, em Braga, com uma vitória difícil dos minhotos por 2-1, e o treinador arsenalista espera um jogo "em moldes semelhantes" no Estádio do Bonfim, em Setúbal."Espero uma equipa a jogar de forma intensa e agressiva, que quando tem bola tem gosta de jogar, que tem ideias de jogo muito bem definidas e será um grande desafio e obstáculo para nós", disse o técnico bracarense.Na antevisão da partida, Abel Ferreira notou que é um jogo a eliminar e que o Sporting de Braga tem o "objetivo claro" de seguir em frente."Temos de fazer cumprir as nossas missões táticas específicas, o nosso plano coletivo é jogar para vencer do primeiro ao último segundo. Sabemos das dificuldades que o Benfica teve na casa do Setúbal, mas o Vitória também sabe que somos fortes e que vamos jogar com a consistência que temos demonstrado até aqui", disse.Confrontado com jogos recentes a eliminar que o Sporting de Braga perdeu e se a equipa está melhor preparada para esse tipo de partidas, frisou que a sua formação tem aprendido e crescido ao longo do tempo e que "a forma de encarar todos os jogos é a mesma".Questionado sobre se o Sporting de Braga tem mais responsabilidades do que o Vitória de Setúbal, respondeu: "isso é teoria porque, por essa ordem de ideias, não me falem em título. Um jogo de cada vez, todas as equipas têm as suas possibilidades", disse.Abel Ferreira garantiu ainda que Marafona será o titular da baliza 'arsenalista' no Bonfim e abordou uma eventual renovação do guarda-redes."Ele é competente e vai jogar amanhã [terça-feira] porque, mais do que nas palavras, importa ser coerente nos atos. Quanto à renovação, ele vai decidir o que é melhor para ele e o clube também, [mas] ele tem qualidade para fazer parte do lote de guarda-redes do Sporting de Braga", assegurou.O treinador deixou ainda uma palavra para Nuno Pinto, defesa esquerdo do Vitória de Setúbal a quem foi diagnosticado recentemente um linfoma."É um problema que afeta muita gente na sociedade, também tive um problema desse na minha família e correu tudo bem e também vai correr com o Nuno Pinto", referiu.Sporting de Braga e Vitória de Setúbal defrontam-se na terça-feira, a partir das 19:00, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.