Abel Ferreira: «Vão ter que fazer títulos com o Sp. Braga»

Abel Ferreira desvalorizou este sábado a possibilidade de o Sp. Braga se aproximar da liderança da Liga NOS, esperando um jogo difícil na receção ao D. Chaves, no domingo, na 21.ª jornada.

"Os jogos merecem a mesma cautela, seja contra quem for. É um adversário que está num ciclo positivo, temos apanhado com muita frequência adversários num bom momento. O Chaves vem de duas vitórias moralizadoras e está montado um cenário de grande dificuldade para nós. Os adversários cada vez nos conhecem mais, obrigam-nos a ser melhores. Toda a nossa energia tem de estar no que controlamos, no próximo adversário e, quando o jogo começar, lutar pela vitória do perigo ao último segundo", disse.Abel frisou que a postura do Sp. Braga é sempre a mesma: "Desde o primeiro dia que estou aqui encaramos os jogos com pressão positiva, de jogar para ganhar. Tem sido essa a nossa forma de ser e estar."Para o treinador, "todos os jogos são oportunidades". "Vocês gostam de fazer títulos com o FC Porto, Benfica, Sporting, mas vão ter que fazer títulos com o Sp. Braga. Já em dezembro lançaram um campeão, deitaram outro fora, um já está dentro outra vez, outro que estava dentro já está fora, mas isto só se vai fechar em maio. Há muita dificuldade pela frente e o objetivo é focarmo-nos no que controlamos. Quando chegar a maio teremos o que fizermos por merecer. "Questionado sobre a competitividade da época respondeu: "Sei que o querem que responda, mas não vou fazê-lo. Gastamos a nossa energia no que fazemos. Não temos 4 páginas de jornal, às vezes um quadradinho. Há equipas atrás e à frente atrás de nós com muito valor. E o segredo é esse: mais do que competir com o adversário, tenho de competir comigo mesmo. O segredo é desafiar os nossos limites, a nossa ambição e meter tudo o que temos no jogo para chegarmos ao final de consciência tranquila. "