Abel Ferreira: «Venceu a equipa mais eficaz»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, analisou a vitória deste sábado no reduto do Tondela admitindo que os beirões complicaram a vida aos minhotos."A verdade é que nos criaram imensas dificuldades, começámos muito bem o jogo, uma equipa igual a ela própria, a procurar entrar no último reduto do nosso adversário, por dentro, por fora, penso que entrámos muito bem no jogo até fazer o golo. Depois de fazermos o golo, deixámos de ter o controlo do jogo, com posse. Dividimos muito mais o jogo, que passou por um período mais de duelos do que propriamente futebol muito bem jogado. Na segunda parte o Tondela foi à procura de algo mais, e nós tivemos que nos defender, não tivemos a capacidade, e temos de o assumir, de controlar o jogo com bola. É verdade que nas transições que tivemos, podíamos ter feito mais mossa no nosso adversário, mas não conseguimos. Acabou por vencer a equipa mais eficaz, a equipa que fez um golo e na minha opinião de forma justa", referiu."A verdade é que na primeira parte tivemos a capacidade de ter mais bola e para mim a grande diferença foi essa, da primeira para a segunda parte, mais do que a estratégia, não fomos capazes de conseguir controlar o jogo com bola, mas nós não jogamos sozinhos, do outro lado esteve uma equipa que teve uma reação aquilo que foi o desnível no próprio resultado e foi à procura de algo mais do que aquilo que tinha. Mas foi mais por imposição do adversário do que por demérito nosso", explicou o treinador.