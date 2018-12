Abel Ferreira: «Vocês sabem o que é sorriso amarelo?»

O resumo do Benfica-Sp. Braga (6-2) O resumo do Benfica-Sp. Braga (6-2)

As imagens televisivas mostraram Abel Ferreira alegadamente a sorrir, junto de Rui Vitória, depois de ter perdido por 6-2 com o Benfica. Os frames desse momento preencheram as redes sociais, mas o treinador arsenalista dá uma explicação simples para o sucedido, rejeitando qualquer cenário de felicidade após um desaire que foi duro para o Sp. Braga."Vocês sabem que é o sorriso amarelo? Uma das minhas características é ser simpático. Ainda assim, respeito todas as opiniões, sobretudo de quem não me conhece", salientou em resposta ao desafio lançado porO caminho a seguir está claro para Abel, que sublinha já serem conhecidos os seus "valores e princípios. Assim como lido com elogios, temos de estar preparados para a crítica. A análise a esse jogo foi feita. Vocês têm essa responsabilidade, de passar a verdade dos factos. Esta equipa já mais do que uma vez mostrou o seu caráter, empenho e exigência. Respeitamos o que dizem desde que não passe a falta de respeito. Mas até aí temos de aceitar e focar no essencial. Ser equilibrados em todos os momentos. Ganhar é um hábito incutido nesta casa. Em 21 jogos, temos apenas duas derrotas e com adversários à altura do Sp. Braga. Estamos focados no nosso trabalho. Em saber ganhar, mas também em saber perder, e isso é o mais difícil. Nem quando perco fico de joelhos e choro, nem quando ganho me regozijo com o que acontece", realça o técnico.