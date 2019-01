Abel Ferreira: «Vou passar a ver os jogos de algemas para não mexer os braços»

Abel Ferreira foi confrontado, em conferência de imprensa, com o castigo de um jogo de suspensão por ter sido expulso pelo árbitro Fábio Veríssimo no jogo entre Sp. Braga e Portimonense, na jornada anterior da Liga NOS. Por isso, não esteve no banco nos quartos-de-final da Taça de Portugal, diante do Aves.O treinador do Sp. Braga foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF por ter dito "Onde é que a bola saiu, c******?", isto de acordo com o mapa de castigos. A sua opinião não deixa dúvidas. Abel diz que o palavrão "é mentira" e que vai passar "a ver os jogos com algemas para não mexer os braços"."Vocês viram porque é que fui expulso. Ou pelo menos leram, como eu li. O que eu acho é que todos os intervenientes, incluindo treinadores, devem focar-se em ser melhores, é a minha opinião. Sobre ter visto o jogo com o Aves de fora, até vou brincar... Disse-vos que não dependemos de jogador nenhum e que todos são importantes, que a equipa joga e até joga sem treinador... A equipa depende é da sua ideia de jogo, dos seus recursos, e é isso que vamos continuar a fazer, focados no que controlamos. Vamos valorizar o espetáculo e perceber que este é um jogo de emoções. Também vos disse que o árbitro me disse que não me tinha expulso pelo conteúdo do que eu disse... Eu disse aquilo que o árbitro escreveu menos aquele palavrão. O palavrão que está lá é mentira. É mentira! Mas contra um juiz que manda, não posso provar. O que eu disse lá é verdade, mas fui expulso por ter gesticulado. Prometo que a partir de agora vou passar a ver os jogos com algemas nas costas para não poder mexer os braços", atirou o treinador dos arsenalistas."Temos de ter sensibilidade de perceber essas emoções e o que cada um de nós está cá a fazer. Não podemos usar o abuso de autoridade para se fazer o que se tem visto. Isto não é só comigo, também aconteceu com o Pepa e eu fiquei tão pasmado como ele. Temos de direcionar atenções para sermos melhores, para os treinadores serem melhores treinadores, para os árbitros apitarem cada vez melhor… sobretudo com auxilio do VAR", concluiu.