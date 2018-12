Abel: «Não era importante dar uma resposta ao último jogo»

Depois de uma goleada sofrida (2-6 diante do Benfica), uma goleada imposta diante do V. Setúbal . O Sp. Braga respondeu da melhor forma ao recente resultado negativo, mas Abel Ferreira deixou claro na análise ao encontro com os sadinos que não se tratou de qualquer resposta"Não era importante dar uma resposta ao último jogo, porque sei os homens que tenho, o caráter que têm e sabia que as coisas iam sair de forma natural. A vitória é inquestionável. Fomos a melhor equipa. Jogamos para vencer seja onde for e seja contra quem for"A equipa sobressai pelo coletivo e é normal que no jogo coletivo sobressaiam os jogadores. É consequência do trabalho e espírito desta equipa.Tivemos viagens duras nos últimos jogos e o empenho foi fantástico e houve uma grande atitude. Vamos ter tempo de pensar na 'final four'. Era um objetivo da época. Não me sinto em vantagem porque todos vão querer o mesmo e a percentagem é dividida por todos de forma igual. É um objetivo que queremos e vamos lutar por ele quando chegar a altura."