Abel: «Não foi um bom jogo mas em maio fazemos as contas»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, lamentou a derrota desta sexta-feira frente ao Belenenses mas lembrou que as contas só se fazem no final do campeonato. O técnico falou numa questão de eficácia."Não foi um jogo muito assertivo da nossa parte, mas em termos de produção ofensiva, comparativamente com o adversário, a diferença esteve na eficácia. Tivemos uma grande oportunidade logo no início e se fazemos golo o jogo ia ficar muito mais aberto. A verdade é que éramos invencíveis há um ano e dois meses em casa e daí o respeito dos adversários quando vêm cá, com a sua estrutura defensiva. O Belenenses foi altamente eficaz, mas o resultado é demasiado penalizador, mas temos que ser equilibrados nas vitórias e nas derrotas, não podemos esconder que não foi um bom jogo, mas em maio fazemos as contas.""Não, alguns deles estavam castigados, o Sequeira estava com um problema no pé, jogaram aqueles em quem acreditamos, já tinha acontecido noutros jogos. Muito honestamente, sinto que podíamos estar aqui a noite inteira que ia ser difícil fazer golos, houve vontade, atitude, mas faltou assertividade.""Não tenho a certeza, mas porventura está fora do próximo jogo".