Abel Ruiz: a saída de Paulinho, o sonho da '9' na Roja e os conselhos constantes de David Villa

Depois de vários meses na sombra de Paulinho, Abel Ruiz conseguiu finalmente fixar-se nos últimos tempos no onze inicial do Sp. Braga e esta quarta-feira, diante do FC Porto, será uma das apostas dos minhotos para garantir vantagem em jogo da Taça de Portugal. Uma partida que serviu de mote para uma conversa do avançado com o jornal 'AS', na qual o ex-Barcelona detalha as suas expectativas e as do clube.





"O avançado está lá para fazer golos. Eu sou um avançado que também gosta de assistir, de ajudar os colegas, mas tenho de marcar também. Estou numa boa fas e espero mantê-la", assumiu o espanhol, que admite uma mudança pela saída de Paulinho: "Vinha de quatro ou cinco meses em que só tinha feito dois ou três jogos. Um jovem como eu precisa de minutos e não os estava a ter. As coisas mudaram. Estou a ter mais continuidade e isso faz-me feliz. Vim para cá para desfrutar de um futebol de elite e estou a consegui-lo".Por fim, uma revelação: Abel Ruiz mantém contacto permanente com David Villa e recebe habitualmente conselhos do antigo avançado internacional espanhol, com quem trabalhou no Barcelona. "Estamos em contacto permanente e falamos habitualmente, especialmente nos momentos difíceis. Tê-lo perto e receber os conselhos de um avançado como ele é incrível. Enche-me de orgulho", assumiu o avançado do Sp. Braga, que por outro admite ter o sonho de seguir as pisadas de Villa também na Roja: "Todos os avançados espanhóis querem ser o 9 de Espanha e eu tenho esse sonho desde que me estreei nos Sub-16. É esse o meu objetivo".