Abel Ruiz aponta à "fasquia mínima" dos 20 golos

Abel Ruiz parte com ambições elevadas para a nova temporada. O avançado espanhol aponta a uma campanha ainda melhor no plano coletivo e, como um avançado vive de golos, tem uma marca definida.





"Se fiz 11 golos na época passada, esta tem de ser pelo menos o dobro. 20 pode ser a fasquia mínima e oxalá consiga mais, pois isso quererá dizer que estamos a conseguir coisas grandes no clube e que estamos nos lugares elevados", apontou o jogador, de 21 anso, em declarações ao canal espanhol 'Talento Luso'."Queremos fazer melhor na Liga e na Liga Europa, tentar revalidar a Taça de Portugal... Vencer a Supertaça já seria um passo para essa melhoria", disse Abel Ruiz, confiante relativamente à forma como a equipa de Carlos Carvalhal está a preparar a nova campanha, que arrança com a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira."Competir agora é o que dá ritmo para depois disputarmos a final. Jogar nesta altura a cada 2 ou 3 dias vai fazer-nos bem. A época passada foi estranha porque tivemos jogos a cada 2 ou 3 dias, competindo na Europa, Taças, algo que nos carregou muito. Foi bastante exigente. Temos esta pré-época com muitos jogos e creio que isso nos fará bem", assinalou.Abel Ruiz recordou a ponta final da época passada. "Tivemos uma má sequência, caímos para o 4.º lugar. Temos de aprender com isso e saber que não se pode dar nenhum jogo por ganho e cada fim-de-semana é importantíssimo. Deixámos pontos por desconcentrações que e não podemos permitir", disse.