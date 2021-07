Abel Ruiz avalia compatriota: «Mario González? É bom ter concorrência»

Abel Ruiz viu chegar a Braga, recentemente, um concorrente direto na luta pela titularidade no ataque, o compatriota Mario González.





"Será uma decisão do míster, colocar os dois a jogar ou não. Somos avançados diferentes e o míster tomará a decisão. Com a chegada do Mario, é bom ter concorrência pois assim melhoramos individualmente e a equipa também melhora. Pelo que vi do Mario no Tondela, ele é muito bom, fez muitos golos e de certeza que nos irá dar muito. Jogar os dois em simultâneo é uma opção, veremos", apontou Abel Ruiz.Novidade no plantel é ainda Fábio Martins, que voltou do empréstimo ao Al-Shabab: "É um grande jogador, muito bom pelo que tenho visto e irá dar-nos muito esta temporada." Abel Ruiz recordou ainda que Carlos Carvalhal "gosta que os jogadores desfrutem do jogo". "Esperemos que este ano seja assim e que consigamos bons resultados. No ano passado fizemos uma grande época, mas pode ser melhorada e ainda temos muito para dar e melhorar", disse.