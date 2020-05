Abel Ruiz diz que Trincão está a "um nível muito alto"

Abel Ruiz reforçou a ideia já transmitida noutras entrevistas, de que o colega de equipa Trincão irá brilhar no Barcelona.





"Trincão é um jogador com muita habilidade, agilidade, bom drible e bom remate. Vai ter grande oportunidade no Barcelona e vai sair-se bem. Ele esteve a viver comigo algum tempo, dou-me muito bem com ele e ele vai adaptar-se perfeitamente ao Barcelona", disse, em declarações à 'Marca'.Abel Ruiz não duvida que Trincão terá maturidade para jogar em Camp Nou: "Sim sim, de certeza! Olhando ao que fez no Sp. Braga, depois de se anunciar a transferência ele ainda fez muito melhor do que estava a fazer e já era bom. Está a um nível muito alto e se o mantiver vai sair-se muito bem e dará alegrias aos adeptos culés."