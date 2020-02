Abel Ruiz e Bruno Wilson nos eleitos do Sp. Braga para receção ao Sporting

Abel Ruiz e Bruno Wilson, os reforços de inverno assegurados pelo Sp. Braga, fazem parte da lista de 19 convocados elaborada por Rúben Amorim para a receção ao Sporting, agendada para este domingo. Nota ainda para a chamada de Samuel Costa, médio internacional sub-20, que é pela primeira vez incluído numa convocatória da equipa principal arsenalista.





Já eram conhecidas as ausências de Palhinha, por estar emprestado pelo Sporting, e do lesionado Tormena. Mas nas últimas horas ficaram confirmadas as baixas de João Novais, castigado, e ainda de Raúl Silva, devido a uma mialgia na perna esquerda.Guarda-redes: Matheus e Tiago Sá;Defesas: Bruno Wilson, Sequeira, David Carmo, Bruno Viana, Wallace, Diogo Viana e Esgaio;Médios: André Horta, Fransérgio e Samuel Costa;Avançados: Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Galeno, Wilson Eduardo, Abel Ruiz e Trincão.