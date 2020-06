Abel Ruiz e Tormena falham jogo com o Santa Clara

O Sp. Braga ainda não regressou ao campeonato e já tem duas baixas para a partida com o Santa Clara. Abel Ruiz e Tormena não poderão dar o contributo à equipa de Custódio no encontro que terá lugar na Cidade do Futebol da FPF.





O avançado espanhol contraiu uma lesão no reto femoral da perna direita, ao passo que o central brasileiro está a contas com uma contusão na coxa esquerda.O plantel arsenalista treinou-se esta manhã, na Cidade Desportiva, e depois todo o grupo de trabalho voltou a concentrar-se no hotel, entrando em estágio para o compromisso com o Santa Clara, que tem pontapé de saída agendado para as 19 horas desta sexta-feira.