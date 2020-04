Abel Ruiz elogia Paulinho: «É um goleador e trabalha muito para a equipa»

Abel Ruiz chegou de Barcelona, onde lidou bem de perto com alguns craques do futebol mundial, como Messi. Em Braga, a referência ofensiva é Paulinho. "O Leo é o melhor jogador do Mundo e poder conviver com ele durante este ano passado e aprender com ele foi um orgulho. Tive sorte de estar perto de Messi, Suarez, Piqué, Jordi Alba... O Paulinho é um grande jogador e uma grande pessoa, também aprendo com ele. É um goleador e faz muito trabalho para a equipa, sabe fazer tudo e estou muito contente de estar ao lado de um grande avançado", disse, durante a conversa com os adeptos arsenalistas no Facebook.





Abel Ruiz já se estreou a marcar pelos arsenalistas, nomeadamente contra o Rangers. "Foi algo inesquecível. Marcar um golo no primeiro jogo e logo como titular é incrível. E celebrei-o como se fosse o melhor golo da história do futebol. Fiquei muito contente por ter começado bem no clube e espero poder continuar assim a crescer e ser importante no clube", disse.O jogador sempre esteve habituado a jogar no eixo do ataque, ainda que ao longo dos últimos anos também tenha atuado numa ala ou como segundo avançado. "Sempre joguei como ponta-de-lança e me considerei como tal, pois desde pequeno joguei aí. Mas com o tempo os treinadores optaram por me colocar na ala esquerda, também à direita e também joguei como segundo avançado. Sinto-me melhor como avançado-centro, mas também gosto e sinto-me cómodo jogando na ala", esclareceu.O espanhol elogiou ainda Trincão, reafirmando o que já tinha dito em anteriores declarações, que o jovem extremo do Sp. Braga tem condições de ter sucesso no Barcelona, para onde irá na próxima temporada.