Abel Ruiz feliz em Braga: «Foi um grande passo»

Abel Ruiz esteve largos minutos à conversa com o jornal espanhol 'Marca', através do Instagram, onde abordou vários assuntos. Entre eles a sua opção de ter vindo para o Sp. Braga no mercado de inverno.





"Ir para uma primeira divisão, ainda por cima a portuguesa que é das grandes e tem vindo a crescer, pois têm vindo jogadores de nível, não creio que tenha sido um passo atrás. Bem pelo contrário! Vir para um clube que luta pelos lugares cimeiros da liga portuguesa e poder competir nas provas europeias, é um grande passo e espero que corra tudo bem e possa crescer aqui como jogador e pessoa", disse o avançado espanhol, de 20 anos.Abel Ruiz sublinhou ainda o crescimento do clube arsenalista no panorama nacional: "Quer ser um grande de Portugal, creio que com trabalho e esforço das pessoas que formam o clube, poderão conseguir grandes coisas. Desde que cheguei só tenho boas sensações. É um clube magnífico, uma família. É importante que o clube e a equipa estejam juntos, vamos todos pelo mesmo objetivo", apontou Abel Ruiz.O jogador espanhol, de 20 anos, fez apenas três jogos, tendo apontado um golo. Um registo ainda curto, mas condicionado pela interrupção competitiva em março devido à Covid-19. Abel Ruiz garante estar totalmente focado no Sp. Braga, isto porque foi confrontado pelos leitores da Marca com o eventual regresso a Camp Nou no futuro."Não, apenas penso em desfrutar aqui. Vim para cá para dar muitas alegrias a este clube e ser importante. É um orgulho estar aqui, é incrível. É um sonho poder estar num grande de Portugal e desfrutar da cidade. O que vier no futuro virá, mas não mais além do que no dia de amanhã", frisou.