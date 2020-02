Abel Ruiz na lista da UEFA

Abel Ruiz, Tormena e Raúl Silva são os três novos nomes na lista da UEFA do Sp. Braga, tendo em vista a eliminatória frente aos escoceses do Rangers, referente aos 32-avos-de-final da Liga Europa, com jogos nos dias 20, em Glasgow, e 26, em Braga, neste mês de fevereiro.





A UEFA só permite a inscrição de três novos jogadores nesta fase da competição, independentemente de quem sai e neste caso foram todos aqueles que, entretanto, já não fazem parte do plantel agora a cargo de Rúben Amorim. São eles Lucas Cunha, Pablo Santos, Cajú, Claudemir, Agbo, Xadas, Hassan e Murilo.Abel Ruiz foi reforço de inverno dos arsenalistas, oriundo do Barcelona, enquanto Tormena e Raúl Silva não foram inscritos na primeira fase da época porque estavam ambos em recuperação de lesões. Curiosamente, os dois defesas brasileiros também estão neste momento com problemas físicos, mas de menor gravidade.Eis a lista do Sp. Braga que foi atualizada hoje junto da UEFA: Eduardo, Matheus, Tiago Sá, Tormena, Sequeira, Diogo Viana, Wallace, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio, David Carmo, André Horta, João Novais, Fransérgio, Palhinha, Wilson Eduardo, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.