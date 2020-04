Abel Ruiz: «Não foi o Barcelona a dizer-me 'vai embora'»

Abel Ruiz é produto da cantera do Barcelona mas só teve uma oportunidade de competir, em jogos oficiais, pela equipa principal culé. Acabou por tomar uma decisão de seguir outro caminho - ingressar no Sp. Braga -, algo semelhante ao que fizeram outros colegas da sua geração.





"Confiam no nosso valor, mas se não dão a oportunidade que gostavas de ter, acaba por acontecer o que se passou, em que preferimos buscar outro caminho e outro clube para termos oportunidades. No meu caso, foi uma decisão minha, tinha apoio do clube, e foi uma decisão conjunta com a família vir para Braga. Tivemos muito apoio do Sp. Braga, que até veio a Barcelona falar connosco. Não foi o Barcelona a dizer-me 'vai embora'", explicou.



Abel Ruiz recordou ainda o dia 12 de maio de 2019, há quase um ano, quando substituiu Philippe Coutinho num jogo com o Getafe, que o Barça venceu por 2-0. "Foi um dia muito especial, muito bonito... Poder estrear-me em Camp Nou após tantos anos na cantera. Desfrutei muito de jogar ao lado dos melhores jogadores do Mundo. Pude cumprir esse sonho", referiu.

"No final, cada um busca o seu caminho para dar mais e render o máximo possível. O Barcelona não pode dar oportunidade ou minutos que queres, é das melhores equipas do Mundo e é muito difícil chegar à equipa A e triunfar. Quisemos dar um passo e ir para outro clube e ter a oportunidade de somar minutos que não teríamos no Barcelona", contou, em entrevista à 'Marca'.