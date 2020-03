Abel Ruiz: «O clube traz-nos comida e até papel higiénico»

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga oriundo do Barcelona, deu uma entrevista à 'Cadena Ser' onde deu o seu testemunho sobre o atual momento relacionado com o coronavírus.





"Desde sábado que temos estado em casa e não podemos sair. O clube traz-nos comida e o que precisamos do supermercado, até nos traz papel higiénico se for preciso. O clube está a portar-se muito bem connosco. Estamos tranquilos, esperando que isto se resolva para voltarmos à normalidade", afirmou Abel Ruiz, em declarações à referida rádio espanhola.O jogador foi ainda convidado a comentar a transferência de Trincão para o Barcelona, que envolveu quase 31 milhões de euros. "Trincão é um jogador incrível. Quando cheguei aqui percebi que tem uma personalidade e uma qualidade invejáveis. Tenho muito boa relação com ele e estou contente por ter assinado pelo Barcelona. Sim, claro que vai dar-se muito bem. Tem muita qualidade de drible e remate", referiu."Sinto-me muito bem aqui e estou contente por ter vindo para o Sp. Braga. Quando voltarmos à normalidade, há que trabalhar muito para ter minutos e desfrutar em campo", acrescentou ainda Abel Ruiz.