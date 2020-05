Abel Ruiz: «Queremos jogar, seja de que maneira for»

Os jogadores do Sp. Braga já começaram a treinar nos relvados, preparando para um desejado regresso à competição. Abel Ruiz partilha dessa vontade, admitindo até a realização de encontros sem público, face às restrições inerentes à luta contra a Covid-19.





"Creio que a ideia é que se jogue aqui, não sei no resto da Europa. Por mim, oxalá se jogue, porque amamos este desporto. Oxalá se joguem as competições que faltam e possamos desfrutar da época até ao fim. É uma situação complicada, mas se se tem de jogar à porta fechada por não haver outra solução, lá terá de ser. Queremos jogar, seja de que maneira for", apontou Abel Ruiz, em entrevista à 'Marca'.O recomeço do campeonato permitirá ao Sp. Braga lutar para defender o 3.º lugar. "Estamos muito longe dos dois primeiros lugares, não é impossível mas é muito complicado. O objetivo é o 3.º lugar, que temos na mão e, se voltar a competição, vamos querer manter. Lutaremos com vários clubes e queremos manter a posição", assinalou Abel Ruiz.Voltando ao início da peça, o Sp. Braga iniciou na passada segunda-feira os trabalhos no relvado, com treinos individuais e com cada jogador a ter o seu próprio material e sem poder usar balneários."Temos treinos de manhã, com horários distintos. O que fazemos são circuitos sem bola, sprints... Agora já começámos a trabalhar um pouco a finalização, mas mantendo a distância entre jogadores, não nos aproximamos entre nós, há uma distância de segurança que respeitamos. Vamos para a Cidade Desportiva, chegamos, treinamos e vamos embora", explicou o jogador.