Abel Ruiz rendido: «O lugar mais bonito em Braga é o Estádio»

Abel Ruiz chegou de Barcelona no último mercado de inverno e garante estar a adaptar-se bem ao clube e à cidade. O avançado espanhol, de 20 anos, destacou a "proximidade" entre os vários elementos do clube e não tem dúvidas sobre o seu local predileto da cidade. "O lugar mais bonito de Braga é o Estádio. Não estou a brincar, é muito bonito e elegante. Mas gosto também do Bom Jesus e do Sameiro", disse, numa sessão de resposta aos adeptos via Facebook, a já conhecida rubrica 'Duas de Letra', onde também participou Tormena.





"O clube está a crescer muito rápido, pois o clube quer ser o melhor de Portugal e ser um clube importante na Europa. Com esforço e trabalho de toda a gente, estou certo que coseguirão", referiu. "Infelizmente, este ano já fomos eliminados da Liga Europa, mas por certo na próxima época poderemos chegar mais longe", frisou.Nas primeiras semanas da quarentena, Abel Ruiz recebeu na sua casa David Carmo e Trincão, mas agora o cenário mudou. "Eles já voltaram à casa dos pais", revelou, tendo ainda lançado o desafio de jogar um FIFA na consola com Ricardo Horta. "Vi que ele ganhou um jogo, eu também ganhei outro. Seria interessante jogarmos um contra o outro", atirou.Ao longo dos últimos anos, Abel Ruiz teve em David Villa uma fonte de inspiração. "Tenho uma boa relação com ele, deu-me muitos conselhos sobre futebol e coisas pessoais também, ajudou-me muito", disse, tendo ainda focado Lewandowski e Luis Suarez.