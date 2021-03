Abel Ruiz: «Temos uma grande equipa e podemos perfeitamente chegar à Champions»

Abel Ruiz tem vindo a afirmar-se como uma das figuras do Sp. Braga desde janeiro, com exibições e golos que lhe valeram a chamada à seleção espanhola de sub-21 e a presença na fase de grupos do Europeu da categoria. Em entrevista concedida à agência EFE, o jogador de 21 anos deixa a garantia de que o Sp. Braga vai lutar até ao fim pelo acesso à Liga dos Campeões.





"É uma época muito importante para o clube, que fez todos os esforços porque é o ano do centenário e querem tentar alcançar o máximo possível. Fomos à final da Taça da Liga, que não ganhámos, mas estivemos muito perto. Vamos á final da Taça de Portugal e no campeonato fomos terceiros durante muitas jornadas. Agora caímos para o quarto lugar, mas podemos lutar contra o segundo e o terceiro. Temos uma grande equipa e podemos perfeitamente chegar à Champions. Temos essa confiança", afirma Abel Ruiz.O avançado espanhol assume que sempre trabalhou para agarrar a oportunidade na equipa de Carlos Carvalhal, algo que se tornou mais fácil com a saída de Paulinho para o Sporting. "Ele tinha muita experiência no clube. Tentei aprender muito com ele. Depois de sair o treinador começou a confiar um pouco mais em mim. Eu sabia que estava a trabalhar bem e ia aproveitar quando fosse chamado. Estou a 100% com a equipa e com o clube e isso tem-se notado nos últimos meses", justifica."Esta época jogámos três vezes com eles e ganhámos duas. Podemos perfeitamente alcançar mais uma vitória. Temos uma grandíssima equipa e acreditamos no que somos capazes de fazer. É uma final, um jogo e tudo pode acontecer."