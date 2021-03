Abel Ruiz titular na estreia de Espanha no Euro sub-21

Começa hoje o Euro sub-21, cuja fase de grupos se realiza na Eslovénia e Hungria, e Abel Ruiz é titular na estreia da seleção de Espanha.





O ponta-de-lança do Sp. Braga é aposta inicial do selecionador da 'Rojita', Luis de La Fuente, para um dos encontros que marcam o arranque da competição e que coloca frente a frente a equipa do país vizinho e uma das anfitriãs, a Eslovénia.O encontro começa às 17 horas de hoje, em Maribor. No outro jogo do grupo B, a República Checa vai defrontar a Itália.