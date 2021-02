Abel Ruiz traça meta do Sp. Braga: «Objetivo é jogar a Champions na próxima época»

Abel Ruiz concedeu uma entrevista ao jornal espanhol 'As', publicada esta quarta-feira, onde o avançado espanhol assumiu taxativamente o objetivo do Sp. Braga: "É jogar a Champions na próxima temporada."





Uma meta que obriga a os guerreiros a terminarem a Liga 2020/21 nos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase de grupos, ou a fechar o campeonato no 3.º posto e aceder à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Refira-se, já agora, que em caso de vitória na final da Liga Europa, também teria acesso à fase de grupos da liga milionária da época seguinte."Quero fazer história no Sp. Braga. Confio nas minhas capacidades e sei que, tendo minutos, vou fazer do Sp. Braga um grande clube", apontou. "Em Braga encontrei uma equipa que quer converter-se no primeiro clube do país e está a dar passos meritórios nesse sentido. Estão a fazer-se bem as coisas. Passo a passo", referiu o ponta-de-lança.