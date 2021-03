Abel Ruiz vai representar Espanha no Euro sub-21

Abel Ruiz vai ausentar-se dos trabalhos do Sp. Braga nesta próxima paragem para as seleções, já que irá participar no Euro sub-21. O avançado integra a convocatória final da Seleção espanhola que terá jogos contra a Eslovénia (dia 24 de março), Itália (27) e República Checa (30) na fase de grupos.





Abel Ruiz voltará para competir pelos arsenalistas na reta final da temporada, uma vez que a fase a eliminar do euro sub-21 só irá arrancar em finais de maio, na semana seguinte à final da Taça de Portugal onde o Sp. Braga estará presente.