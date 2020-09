Abel Ruiz: «Vai ser uma grande época para o Sp. Braga»

Abel Ruiz acredita que o Sp. Braga vai brilhar esta temporada. O avançado espanhol garantiu estar muito contente no clube minhoto, que começou a representar em janeiro deste ano, então ainda por empréstimo do Barcelona.





"O Sp. Braga chegou à última da hora, com um projeto que me criou muitas expectativas. Tanto o presidente como o diretor desportivo foram até Barcelona falar comigo e transmitiram-me muita confiança. O Sp. Braga está a crescer muito, tem uma grande família e quando cheguei aqui fiquei 'alucinado'. Esta vai ser uma grande época e vamos conseguir algo grandioso. Estou muito contente", disse o atacante, de 20 anos, à agência EFE.Ruiz admitiu ter ficado "surpreendido" com a liga portuguesa: "há muita posse e jogo coletivo que não esperava. Pensava que se tratava de uma liga mais física, mas é um campeonato com equipas que jogam muito bem. Corona, do FC Porto, parece-me um jogador muito bom e o Ricardo Horta, da nossa equipa, é espetacular."Ruiz chegou pela mão de Rúben Amorim e é agora orientado por Carlos Carvalhal. Dois treinadores a quem deixou muitos elogios: "Amorim confiou muito em mim e agradeço-lhe por isso. Carvalhal é um excelente treinador e desde o primeiro dia que nos transmite força e confiança. A mim deu-me muita tranquilidade, confia muito em mim e agradeço-lhe por isso. É o treinador ideal para o Sp. Braga. Aqui jogo como '9', a posição em que estou mais confortável. Quero ajudar a equipa com golos."Durante o confinamento, Abel Ruiz acabou por conviver muito com Trincão, jovem que este verão reforçou precisamente o clube de onde o espanhol veio: o Barcelona. E o futebolista dos minhotos considera que o internacional português tem todas as condições para vingar."Tem um descaramento e um 1x1 incríveis e uma personalidade que o vai fazer chegar longe. Espero que seja no Barcelona. Falo muito com ele e é normal que agora me pergunte muitas coisas sobre o Barcelona. Ajudo-no no que posso."