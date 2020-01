Abel Ruiz: «Vou dar 200 por cento para ajudar o grupo»

Abel Ruiz foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Sp. Braga, proveniente da equipa B do Barcelona, e já teceu as primeiras considerações enquanto jogador dos arsenalistas.





"Estou muito contente por estar num grande clube e numa cidade espetacular. Quero ajudar o Sp. Braga a conseguir os seus objetivos e chego com a ambição de desfrutar do futebol, de um novo clube e dos meus companheiros", começou por referir, aos meios do clube, ainda antes de admitir alguma pressão extra relacionada com o facto de ser um produto da formação catalã. "Venho de um grande clube como o Barcelona e por isso tenho sempre uma pequena pressão, mas estou tranquilo. Venho para ajudar no que puder. Vou dar 200 por cento para conseguir ajudar o grupo a atingir todos os objetivos coletivos", acrescentou.O avançado de 20 anos, que vai utilizar a camisola 9, mostrou-se feliz por poder disputar a Liga Europa pelos arsenalistas e ainda fez uma breve apresentação das suas características. "Defino-me como um jogador que gosta de recuar para receber a bola, jogar de costas, mas também gosto de estar com os olhos na baliza para fazer golos. Conheço a forma de jogar do Sp. Braga e o tipo de futebol praticado pode ajudar-me, pois joga-se pela zona interior, de forma vertical e isso agrada-me", afirmou Abel Ruiz.