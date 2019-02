Abel: «Ter 17 mil pessoas nas bancadas ajuda muito»

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, mostrou-se satisfeito com a vitória deste domingo diante do Chaves e também com o muito público que esteve presente no Estádio Municipal de Braga."Parabéns aos nossos adeptos, para nós é fantástico poder jogar com a casa muito bem composta, 17 mil pessoas, logicamente que nos ajuda muito. Hoje, passámos por dificuldades, e vamos ver as equipas que vão marcar golos a este Chaves, que é uma equipa muito bem organizada e orientada. Cada vez é mais difícil ganharmos os nossos jogos, o Chaves veio à procura de pontos, de um erro nosso, o primeiro golo surge de uma perda de bola nossa, mas também preparámos a equipa para um cenário de desvantagem, sabíamos que iam recuar para uma linha defensiva de cinco, como fizeram nos dois últimos jogos. A grande capacidade desta equipa é a de se adaptar ao contexto, ajustar as velas consoante o vento, não se faz bons marinheiros em mares calmos e hoje foi agitado.""Os objetivos estão muito bem definidos desde o início, dissemos que íamos lutar pelos quatro primeiros lugares, tudo o que eu disser agora não vai ser muito relevante, há muito ponto por disputar e isto só fecha em maio, mas podem contar connosco, em maio vamos ter o que merecermos, hoje merecemos ganhar, foi uma vitória justa da melhor equipa nos 90 minutos.""O Tiago Fernandes disse que me conhecia bem, mas esqueceu-se que eu sou mais velho que ele e conheço-o melhor ainda. As alterações visaram forçar a linha de cinco, depois, em vantagem, voltámos a ajustar as velas, fechando com o Palhinha. Não vou projetar o futuro porque não sei, o momento do Braga é aqui e agora. Deixo um desafio aos adeptos: manter os 17 mil, ou 15 mil, seja a que horas for.""Sim, parece estranho ser um jogador do Braga o melhor marcador, mas é fruto de um trabalho coletivo, este ano tem sido ele o nosso marcador de serviço, mas há muito trabalho durante a semana."