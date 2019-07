Abel vai mesmo para o PAOK e Sp. Braga exige receber a pronto

Abel Ferreira vai mesmo para o PAOK. O Sp. Braga não queria a saída mas, segundoapurou, o treinador confrontou esta manhã os arsenalistas com que qualificou como a proposta da sua vida e considerou, dessa forma, não ter condições para continuar na Pedreira.Perante a posição de Abel, António Salvador considerou não ter como travar a sua saída, dado ter ficado com os pés e mãos atados apesar da sua intenção, patente desde o início da investida dos gregos, de segurar o técnico com o qual pretendia retomar o ciclo de crescimento do Sp. Braga em 2019/20.De qualquer forma, e para que o processo seja encerrado com fumo branco, o líder dos bracarenses vai exigir que o PAOK pague os 2,5 milhões de euros de compensação financeira a pronto, já depois de a proposta grega ter sido incrementada em meio milhão, e ainda impor algumas condições nomeadamente assegurando que o treinador, de 40 anos, fique impedido de contratar qualquer elemento da estrutura do Sp. Braga enquanto se encontrar ao serviço do emblema de Salónica.A vaga no banco do campeão grego surgiu pela saída do romeno Razvan Lucescu para o Al Hilal, clube da Arábia Saudita que foi orientado por Jorge Jesus. O diretor desportivo do PAOK, o português Mário Jorge Branco, colocou a mira em Abel Ferreira, a quem ofereceu um projeto desportivo aliciante para além de um salário de dois milhões de euros anuais durante as três temporadas de vínculo que estão sobre a mesa.Abel Ferreira encontra-se no Estádio Municipal, onde já não está a dar o treino, focando-se em limar as derradeiras arestas do fecho de ciclo e despedindo-se de jogadores e restante estrutura. Viaja ainda hoje para a Holanda, onde o PAOK se encontra em estágio. Com esta confirmação, todos os clubes do pódio do derradeira campeonato da Grécia são agora orientados por treinadores portugueses depois da continuidade de Pedro Martins no Olympiacos e da chegada de Miguel Cardoso ao AEK Atenas.